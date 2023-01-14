Neden karanlıktan korkuyoruz?

Karanlıktan korkmak, özünde bilinmeyenden korkmaktır. Karşımızda ne olduğunu göremiyoruz ve bu bizi korkutuyor çünkü hayal gücümüz olabilecek en kötü senaryoyu yazıyor. Eski insanlar için en kötü senaryo; yırtıcı hayvanlardı ancak günümüzde artık böyle bir tehlike yok.