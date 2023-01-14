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Neden karanlıktan korkuyoruz?

Karanlık, hepimizi bir şekilde korkutuyor. Uyurken karanlığı seviyor olabiliriz ancak bir ormandaysak aynı şeyi söylemek zordur. Tüm insanların paylaştığı bu karanlık korkusunun kaynağı nedir? İşte, ilginç bir cevap...

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  • Neden karanlıktan korkuyoruz?

    Karanlık, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin herkesi korkutabilir. Peki, bu ortak korkunun kaynağı nedir?

    Karanlıktan korkmanın, binlerce yıl önce yaşayan atalarımızla ilgili olduğu düşünülüyor. 
  • Neden karanlıktan korkuyoruz?

    Eski çağlarda, hayatta kalmak için avlanan insanlar her daim tetikte kalmak zorundaydı. Ancak gece bastırdığında görüş açıları neredeyse sıfıra iniyordu ve bu, onca vahşi hayvan arasında yaşayan atalarımız için büyük bir tehlikeydi.
  • Neden karanlıktan korkuyoruz?

    Çağlar geçtikçe bu korku; karanlıkta gergin hissetmeye, tüm duyu organlarının keskinleşmesine ve vücudun "savaş ya da kaç" modu ile bize aktarıldı. Tıpkı bir zamanlar kendilerini gece vakti tehlikelerden koruyan atalarımız gibi hissediyor olabiliriz.
  • Neden karanlıktan korkuyoruz?

    Karanlıktan korkmak, özünde bilinmeyenden korkmaktır. Karşımızda ne olduğunu göremiyoruz ve bu bizi korkutuyor çünkü hayal gücümüz olabilecek en kötü senaryoyu yazıyor. Eski insanlar için en kötü senaryo; yırtıcı hayvanlardı ancak günümüzde artık böyle bir tehlike yok.
  • Neden karanlıktan korkuyoruz?

    Modern insanlar, yırtıcı hayvanlar yerine başka canavarlar hayal ederek o boşluğu dolduruyor. Bunun harika bir örneği, korku filmlerinin işleyiş şeklidir: iyi filmler size asla doğrudan canavarı göstermez çünkü hayal gücünüz onu çok daha korkutucu hale getirir.

    Kaynak: Science Alert

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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