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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş N'Koudou yeni takımına imzayı attı - Beşiktaş Haberleri

        N'Koudou yeni takımına imzayı attı

        Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, veda mesajı yayımladı

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 13:15
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        Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.

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        Damac Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde Nantes, Olimpik Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco takımlarının formasını giyen N'Koudou, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

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        BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

        Kamerunlu oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime her şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

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        Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile çıktığı 108 maçta 21 gol, 9 asistlik performans gösterdi.

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