        Haberler Spor Basketbol Nando De Colo'dan emeklilik kararı! - Basketbol Haberleri

        Nando De Colo'dan emeklilik kararı!

        Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Nando De Colo, sezon sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Emeklilik kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla duyuran De Colo, "Avrupa Ligi'ni kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum. Yılın başından beri bunun son sezonum olacağı aklımın bir köşesindeydi." ifadelerini kullandı.

        De Colo, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Cholet, Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL'de görev yaptı.

        Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birer defa normal sezon ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildi.

        İlk olarak 2019-2022 yıllarında Fenerbahçe Beko'da oynayan skorer basketbolcu, ocak ayında ikinci kez takıma dahil oldu. De Colo, sarı-lacivertlilerde 2 Türkiye Kupası ve bir lig şampiyonluğu yaşadı.

        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri: MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi, ABD ve İran ateşkes planladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MHP İSTANBUL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİMHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı" bilgisini paylaştı. KABİNE TOPLANDI: G...
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
