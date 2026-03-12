Nando de Colo, HT Spor'a konuştu: Fenerbahçe'ye gelmek benim için bir fırsattı

EuroLeague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Nando de Colo, HT Spor'a konuştu. HT Spor editörü Sezer Afşar'a özel röportaj veren Fransız guard, sarı-lacivertli kulübe geri dönüş hikayesi ve hedefleri hakkında merak edilenleri yanıtladı.

39 yaşındaki De Colo, başantrenör Jasikevicius, takım arkadaşları, İstanbul'daki yaşam ve takımın Avrupa ve Türkiye'deki hedefleriyle ilgili de konuştu.

De Colo'nun açıklamaları şu şekilde:

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ

"Fenerbahçe ile ilk temaslar aralık ayının sonlarına doğru gerçekleşti. Sanırım 20 Aralık gibiydi. Birkaç gün boyunca temas halindeydik. Menajerim ile Fenerbahçeli yöneticiler bu süreci yönetti. Adım adım bu transferi nasıl gerçekleştirebileceğimize dair çözüm bulmaya çalıştık. Bu süreçte ben ASVEL ile konuştum. İki taraf için de işlerin doğru şekilde ilerlediğinden emin olmak istiyordum. Fenerbahçe'nin sezon sonuna doğru hedeflerinin daha büyük olduğunu biliyordum. Kolay bir karar değildi, ailemi de düşünmek zorundaydım. Sezonu en iyi şekilde bitirebilmek için benim adıma bir fırsattı."

"GELMEK İÇİN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

"Hiçbir kulüp bir oyuncunun sezon ortasında ayrılmasına sıcak bakmaz. Asvel de bu süreçte en iyi yolu bulmaya çalıştı. Ben de buraya gelebilmek için kendi üzerime düşeni yaptım"

"BURAYA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada çok özel bir etkisi olduğunu biliyorum. Gerçekten çok tutkulular ve bunu her alanda gösteriyorlar. Herhangi bir haber dakikalar içerisinde inanılmaz bir etki yapabiliyor. Buraya döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Türk insanı gerçekten bize karşı çok anlayışlı ve iyi yaklaşıyor. Ben de onlar için parkede neler yapabileceğime odaklanmış durumdayım.

"TAKIMA TECRÜBEMİ KATMAK İÇİN GELDİM"

"Buraya gelmeden önce Saras ile konuştum. İlk temasları Genel Menajer Derya Yannier ile kurmuştuk. Ben buraya tek bir kişinin kararıyla gelmek istemedim. Saras benim gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben buraya en önemli oyuncu olmak için gelmedim, takıma tecrübemi katmaya ve daha ileri seviyelere gitmemize yardımcı olmak için geldim."

FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJI

"Bu zamana kadar ne yaptıysanız bundan sonra da yapmaya devam edin. Gerçekten harikasınız, bizi her zaman destekliyorsunuz. Bana her zaman saygı duyuyorsunuz, bu benim için çok önemli. Biz parkede en iyimizi yapmaya çalışıyoruz, siz de tribünde en iyisini yapmaya devam edin."

BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ BEŞİ AÇIKLADI

De Colo kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi 5'i de açıkladı.

İşte o isimler:

Milos Teodosic, Cory Higgins, Boris Diaw, Jan Vesely, Kyle Hines