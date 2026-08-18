Naomi Campbell, Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, modacı Fatoş Çobanlı Rosenberg ile Bodrum çarşısında görüntülendi. Campbell, çanta ve takı mağazalarını gezerek alışveriş turu yaptı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıllarda da tatil için sık sık Türkiye'ye gelen Naomi Campbell, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Galatasaray'ın eski yöenticilerinden ve FIFA Onur Kurulu Üyesi Necdet Çobanlı'nın kızı Fatoş Çobanlı Rosenberg, Bodrum Kalesi'nin karşısına demirlediği teknesinde Campbell'ı ağırladı.
54 yaşındaki model, akşam saatlerinde Bodrum merkez çarşısında yürüyüş yaparken görüntülendi.
Rosenberg ve Campbell, çanta ve takı mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı.
Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de tekne turunda görüntülenmişti. Gazetecileri fark edince panikleyen model, korumalarını kendine siper ederek içeri kaçmıştı.
Öte yandan 2024'teki Bodrum tatilinde de görüntülenmek istemeyen Campbell, gazetecilerden kaçmak için girdiği dükkânda beklerken denediği 10 çift sandaleti satın alıp dışarı çıkmıştı.