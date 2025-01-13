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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 2 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 2 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli, evinde Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. Lorenzo Montiqo (kk) ile Andre Zambo Anguissa'nın golleriyle kazanan Napoli, puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Hellas Verona ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 00:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:58
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        Napoli liderliğe "Devam" dedi!
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        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Napoli oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada kendi kalesine Montipo ve 61. dakikada Anguissa kaydetti.

        Napoli bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini aldı. Hellas Verona ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

        Bu sonuçla birlikte Napoli, iki maçı eksik olan 43 puanlı Inter'in önünde 47 puanla liderliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 19'da kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Atalanta deplasmanına gidecek. Verona ise Lazio'yu ağırlayacak.

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