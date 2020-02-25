Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Quique Setien'in çalıştırdığı Barcelona'yı konuk ediyor. İki takım bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Napoli tarihinde ilk kez çeyrek finale kalabilmek adına ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek isterken Setien'le birlikte çıkışa geçen Barcelona ise son 12 sezonun tamamında olduğu gibi yine son 16 turunu atlamanın peşinde.

NAPOLI: 0 - BARCELONA: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



SAAT: 23.00

HAKEM: Felix Brych

STAT: San Paolo

YAYIN: beIN SPORTS 1

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ruis; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Insigne, Mertens

YEDEKLER: Meret, Luperto, Hysaj, Allan, Eljif Elmas, Politano, Milik

TEKNİKDİREKTÖR: Gennaro Gattuso

BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Firpo; Busquets, Rakitic, De Jong, Vidal; Messi, Griezmann

YEDEKLER: Neto, Lenglet, Akieme, Arthur, Puig, Fati, Araujo

TEKNİKDİREKTÖR: Quique Setien

Napoli ve Barcelona, kulüp tarihlerinde ilk kez bir resmi mücadelede birbirlerine rakip oluyor. Napoli, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla eşleştiği iki eleme turunda da turnuvaya veda etti. İtalyan ekibinin iki eşleşmede de rakibi Real Madrid'di. Real Madrid, 1987-88 ve 2016-17 sezonlarında Napoli'yi kupanın dışına itmeyi başardı.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan takımlarına karşı aldığı son deplasman galibiyeti, Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso'nun formasını giydiği Milan'ı Nisan 2006'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada geldi. İspanyol ekibi, o tarihten bu yana beş İtalya ziyaretinden galip ayrılamadı ve son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.