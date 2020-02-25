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HaberlerFutbolNapoli Barcelona maçı CANLI YAYIN! Şampiyonlar Ligi Napoli Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Napoli - Barcelona MAÇI CANLI YAYIN!

Napoli - Barcelona maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı konuk ediyor. Napoli tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselebilmek için avantajlı skor peşindeyken Barcelona ise Quique Setien yönetimindeki çıkışını devam ettirmenin peşinde

Napoli Barcelona

Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Quique Setien'in çalıştırdığı Barcelona'yı konuk ediyor. İki takım bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Napoli tarihinde ilk kez çeyrek finale kalabilmek adına ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek isterken Setien'le birlikte çıkışa geçen Barcelona ise son 12 sezonun tamamında olduğu gibi yine son 16 turunu atlamanın peşinde.

NAPOLI: 0 - BARCELONA: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 23.00
HAKEM: Felix Brych
STAT: San Paolo
YAYIN: beIN SPORTS 1

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ruis; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Insigne, Mertens
YEDEKLER: Meret, Luperto, Hysaj, Allan, Eljif Elmas, Politano, Milik
TEKNİKDİREKTÖR: Gennaro Gattuso

BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Firpo; Busquets, Rakitic, De Jong, Vidal; Messi, Griezmann
YEDEKLER: Neto, Lenglet, Akieme, Arthur, Puig, Fati, Araujo
TEKNİKDİREKTÖR: Quique Setien

Napoli ve Barcelona, kulüp tarihlerinde ilk kez bir resmi mücadelede birbirlerine rakip oluyor. Napoli, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla eşleştiği iki eleme turunda da turnuvaya veda etti. İtalyan ekibinin iki eşleşmede de rakibi Real Madrid'di. Real Madrid, 1987-88 ve 2016-17 sezonlarında Napoli'yi kupanın dışına itmeyi başardı.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan takımlarına karşı aldığı son deplasman galibiyeti, Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso'nun formasını giydiği Milan'ı Nisan 2006'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada geldi. İspanyol ekibi, o tarihten bu yana beş İtalya ziyaretinden galip ayrılamadı ve son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

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