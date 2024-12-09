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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Napoli'den Victor Osimhen açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Napoli'den Victor Osimhen açıklaması

        Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı golcüsü Victor Osimhen'le ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:51
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        Napoli'den Osimhen açıklaması!
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        İtalyan ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'a kiraladıkları Victor Osimhen'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "KİMSE BİZİ ARAMADI"

        Birçok transfer dedikodusuna konu olan yıldız golcü için son noktayı koyan Manna, "Osimhen için kimse bizi aramadı. Şu anda bu konuda kesinlikle hiçbir şey yok. Ocak ayında hamle yapmamız gerekirse bunu hazır oluruz. Osimhen, şu an Galatasaray'ın oyuncusu" diye konuştu.

        Victor Osimhen için birçok dünya devinin devrede olduğu söylenirken özellikle PSG ve Juventus'un bu transferi 80 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği kaydedildi.

        Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maça çıkan Victor Osimhen, 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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