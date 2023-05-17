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Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

Napoli yıldız stoperi Kim Min-Jae'ye taliplerin artmasıyla birlikte harekete geçti. Güney koreli savunmacının alternatifini aramaya başlayan Napoli, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u listesine ekledi

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  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergiledikten sonra Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin talipleri günden güne artıyor.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Napoli'nin lig şampiyonluğuna başarılı performansıyla katkı sağlayan 26 yaşındaki stoper, Premier Lig devlerini peşine taktı.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Yıldız savunmacının serbest kalma bedeli 45 milyon Euro olarak bilinirken, bu bedel Premier Lig ekiplerine oldukça cazip geliyor.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Napoli ise yıldız stoperinin transfer ihtimaline karşı alternatif isimleri aramaya başladı.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, bu başarıya önemli katkı sağlayan Victor Nelsson performansıyla dikkat çekiyor.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, Kim Min-Jae'nin alternatifi olarak Victor Nelsson'u listeye ekledi.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Ajax'lı defans oyuncusu Jurrien Timber'ı listenin ilk sırasına yazdığı, alternatif isimlerden birinin de Victor Nelsson olduğu kaydedildi. Nelsson'un Napoli'nin stoper takviyesinin 3. adayı olduğu belirtildi.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başaran Danimarkalı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    2021 yazında Kopenhag takımından sarı-kırmızılılara transfer olan Nelsson, ilk sezonunda Marcao ile büyük bir uyum yakalamıştı. Nelsson, Marcao ile yakaladığı uyumu Abdülkerim Bardakcı ile de yakalamayı başardı.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

    24 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 77 maça çıktı.
  • Napoli Kim Min-Jae'nin alternatifini Galatasaray'dan buldu!

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