Narenciye ihracatını mandalina sırtladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamNarenciye ihracatını mandalina sırtladı - Haberler
ABONE OL

Narenciye ihracatını mandalina sırtladı

Türkiye'den narenciye sezonunun 6 aylık döneminde gerçekleştirilen 813 milyon dolarlık ihracatın 423 milyon 78 bin doları mandalina dış satımıyla kaydedildi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında turunçgil üretiminde 2. sırada yer alıyor. Dünyada ise üretimde 8'inci sıradayız. Dünyada üretimde önemli konumdayız" dedi

Narenciye ihracatını mandalina sırtladı - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye'den narenciye sezonunun 6 aylık döneminde gerçekleştirilen 813 milyon dolarlık ihracatın 423 milyon 78 bin doları mandalina dış satımıyla kaydedildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat sezonu 3 Eylül 2020'de başlayan narenciyede, 28 Şubat 2021'e kadar 813 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki ihracata en fazla katkıyı mandalina sundu. Geçen sezonun aynı döneminde gerçekleştirilen 381 milyon 615 bin dolarlık mandalina ihracatı, bu sezon yüzde 11 arttı.

Söz konusu dönemde, 840 bin 428 ton mandalina ihracatı karşılığında ülkeye 423 milyon 78 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Narenciye ihracatında mandalinayı 241 milyon 106 bin dolarla limon, 85 milyon 909 bin dolarla portakal, 62 milyon 505 bin dolarla greyfurt takip etti.

TÜRKİYE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA 2. SIRADA

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Narenciye ihracat sezonun 3 Eylül 2020'de başladığını anımsatan Kaçmaz, 28 Şubat'a kadar 1 milyon 552 bin ton dış satım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaçmaz, bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünün mandalina olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon en çok döviz girdisi sağlayan ürün mandalina oldu. Mandalinayı limon, portakal ve greyfurt takip etti. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen güzel bir netice almış bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki depodaki ürünlerimizle daha çok ihracat yapacak seviyeye geleceğiz."

Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında turunçgil üretiminde 2. sırada yer aldığına dikkati çeken Kaçmaz, "Dünyada ise üretimde 8'inci sıradayız. Dünyada üretimde önemli konumdayız. Mandalina, limon, portakal ve greyfurt üretimimizde herhangi sıkıntı yaşamıyoruz. İklimsel değişikliklerden dolayı portakal ve greyfurtta beklediğimiz rekolteye ulaşamadık. Mandalina ve limonda artış söz konusu." dedi.

Türkiye'nin son iki sezonda eylül-şubat dönemindeki narenciye ihracatı ürün bazında şöyle oluştu:

Ürün2019 Eylül-2020 Şubat ihracatı (dolar)2020 Eylül- 2021 Şubat ihracatı (dolar)
Mandalina381.615.806423.078.537
Limon191.094.720241.106.074
Portakal92.766.69885.909.557
Greyfurt61.096.36862.505.547
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
İŞ-YAŞAMDört dakikada iklim değişecek
İlk 2 ayda 27 ülkeye bal ihraç edildi
İŞ-YAŞAM27 ülkeye Türk balı gitti
Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı
İŞ-YAŞAMTHK'dan 8 ilde taşınmaz satışı
Sakarya ve Kocaeli'de bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
İŞ-YAŞAMSakarya ve Kocaeli'de kamulaştırma
STK'lardan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İŞ-YAŞAMSTK'lardan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir YHT ile Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3.5 saate düşecek
İŞ-YAŞAM'Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek'
Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı - Haberler
İŞ-YAŞAMTarım Reformu Genel Müdürü Özlü görevden alındı
Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan: Ödemeler dün başladı
Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor
İŞ-YAŞAMRekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor
e-ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı
İŞ-YAŞAM65 yaş üstü kullanıcı oranı arttı