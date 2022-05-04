Narın faydaları 0:00 / 0:00

Nardaki antioksidan yapılan araştırmalara göre antioksidan deyince ünlü olan yeşil çay ve şaraba göre 3 kat daha fazladır. Düzenli nar tüketen kişiler vücutlarına hastalıklara karşı kuvvetlendirirler. Meyve sınıfında yer alan narların boyutları değişebilir. Genel olarak nar dışı kırmızı ve yuvarlak olduğu için elmaya benzemesine karşın tepesinde çiçek gibi bir kısmıyla ayrışır. Nar pek çok araştırmaya da konu olmuş bir meyvedir. Faydaları araştırmalarla da ispatlanmıştır. Derisi kalın olan narın nasıl soyulması gerektiği de kişiler arasında değişkenlik gösterir.

Narın Faydaları

Uzmanlar narın faydaları ile ilgili pek çok açıklama yapmıştır. Genel olarak nar kalp damar sağlığını korur, kan şekerinin, kötü kolesterolün ve kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Narın muhteviyatında E, A ve C vitaminleri ve çeşitli mineraller bulunduğu için göz sağlığını destekler. Nar cilt için de faydalıdır. Cilde güzellik ve sağlık verir.

Narın Zararları

Narın sayısız faydaları yanında narın zararları da özellikle alerjik bünyelerde oluşabilir. Nara alerjisi olan kişilerde ciddi durumlar oluşabilir. Örneğin dilde ve boğazda şişme, nefesin daralması ve yaşamı tehlikeye sokan şok gibi durumlar ciddi nar alerjilerinde görülebilir.

Narın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Narın faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınmıştır. Saraçoğlu narın faydalarını şöyle sıralar; nar kan hücrelerini çoğaltarak anemi ve kansızlığa iyi gelir. Tok tutan ve kalorisi düşük bir meyve olduğundan diyet yapanlar tercih edebilir. Hamilelikte bebek gelişimine fayda sağladığı için tüketilmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca Saraçoğlu rahim duvarında incelik olduğu için gebe kalmakta sorun yaşayan kadınlara da nar tavsiye etmektedir.

Hamilelikte Nar Faydalı Mı?

Hamilelikte nar faydalı mı diye merak edenler için narın anne ve bebek için oldukça faydalı bir meyve olduğunu söyleyebiliriz.

Nar Bebeklerde Yararlı Mı?

Bir diğer merak edilen konu ise nara bebeklerde yararlı mı sorusudur. Nar bebeklerde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruduğu için faydalıdır. Ayrıca bebekler için ciddi bir durum olan ishal sorunu narla engellenebilir.

Narın İçinde Hangi Vitaminler Var?

Nar içerisinde sayısız vitamin ve mineral ihtiva eder. Narın içinde hangi vitaminler var diye merak edenlere bunları sıraladık. Demir, potasyum, kalsiyum, K, B, C ve A vitaminleri narda zengin bir şekilde bulunur.

Narın Kadınlara Faydası

Narın kadınlara faydası da saymakla bitmez. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojenin dengelenmesini sağlayan nar menopoz döneminde karşılaşılan sorunların da çözülmesine destek vermektedir. Nar tam bir antioksidan deposu olduğu için erken yaşlanmayla da mücadele eder. Cildin yenilenmesine destek verir.

Narın Böbreklere Faydası

Narın böbreklere faydası da bilinmektedir. Çünkü narda önemli oranda antioksidan bulunmaktadır. Genel olarak hücreleri yenilediği için böbreklerde oluşabilecek hasarları da engellemektedir. Böbreklere zarar veren toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak böbrekleri temizleme işlevini de yerine getirir.

Narın Erkeklere Faydası

Narın erkeklere faydası da mucizevidir. Uzmanlar nar tüketimi fazla olan erkeklerde testosteron artışı olduğunu belirtir. Diğer yandan narın erkeklerin cinselliğine de faydası vardır. Düzenli nar tüketen kişilerde cinsel güç ve istekte artış olduğu fark edilmiştir.