Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile gündeme geliyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu. Narin cinayeti soruşturmasında adliyeye sevk edilen kuzenler İsa ve Şeyma Kaya serbest bırakılırken, yenge Hediye Güran ile ilgili süreç devam ediyor. İşte Narin olayında son durum