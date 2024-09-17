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        Haberler Bilgi Yaşam Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Adli Tıp açıkladı! Narin neden, nasıl öldü?

        Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Adli Tıp açıklaması geldi! Narin neden ve nasıl öldü?

        Türkiye'nin son günlerde en çok takip ettiği konu başlıklarından birisi Narin Güran cinayeti oldu. 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmış, yengesi Hediye Güran da tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Son olarak Adli Tıp Narin Güran'ın nasıl öldüğüne yönelik açıklama yaptı. Peki Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Narin neden ve nasıl öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:18
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        Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile gündeme geliyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu. Narin cinayeti soruşturmasında adliyeye sevk edilen kuzenler İsa ve Şeyma Kaya serbest bırakılırken, yenge Hediye Güran ile ilgili süreç devam ediyor. İşte Narin olayında son durum

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        NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DURUM

        Narin cinayeti soruşturmasında adliyeye sevk edilen kuzenler İsa ve Şeyma Kaya serbest bırakılırken, yenge Hediye Güran tutuklandı.

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        Öte yandan 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedeni de belli oldu.

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        NARİN’İN ÖLÜM SEBEBİ NE?

        Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğazı sıkılarak boğularak öldürüldüğü netlik kazandı.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışma açıklandı.

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        BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ

        Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğazı sıkılarak boğularak öldürüldüğü netlik kazandı.

        YENGE HEDİYE GÜRAN TUTUKLANDI

        Narin Güran cinayeti soruşturmasında yenge H.G., “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı.

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        NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR?

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

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