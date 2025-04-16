Narlıdere işçilerinden sözleşme eylemi

İzmir'in Narlıdere Belediyesi'nde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş 4 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 350 işçi tam gün iş bırakma kararı aldı.

.png

Narlıdere Belediyesi çalışanları, hizmet binasının önünde toplanarak kapıya grev ilan kararını astı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, işçilerin 6 Mayıs'ta tekrar greve çıkacağı açıklandı.

.png

Grev kararını okuyan Disk Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin, "Narlıdere Belediyesi Narbel Şirketi'nde sendikamızın, yaklaşık 350 işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 27 Kasım'da başlamış, arabulucu uyuşmazlık raporunun tarafımıza tebliğ edilmesi ile birlikte yasal grev sürecine girilmiştir. Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şubemizin SODEMSEN, Narlıdere Belediyesi ve Narbel yetkilileri ile sürdürmekte olduğu TİS konusunda anlaşmaya varılamamış ve grev kararı almıştır" dedi.

.png

.png