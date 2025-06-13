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        Haberler Dünya Natanz nükleer tesisinde radyoaktif kirlilik tespit edildi | Dış Haberler

        Natanz nükleer tesisinde radyoaktif kirlilik tespit edildi

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'da bulunan Natanz nükleer tesisinde radyoaktif ve kimyasal kirliliğin bulunduğunu ancak radyasyon seviyesinde bir artış olmadığını aktardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:49
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        Nükleer tesiste radyoaktif kirlilik
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        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'da bulunan Natanz nükleer tesisinde radyoaktif ve kimyasal kirliliğin bulunduğunu ancak radyasyon seviyesinde bir artış olmadığını aktardı.

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" dedi.

        NATANZ'A DÜZENLENEN SALDIRI

        İsrail'in, İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesisine yeniden saldırı düzenlediği bildirilmişti.

        İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı Natanz'daki nükleer tesise yeniden saldırdığını duyurdu.

        İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

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