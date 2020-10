'Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir' yazdırmak istediği tahmin edilen Mila, ‘Tek bir Tanrı'yı yanlışlar ve yanlışlarımla yargılayabilirim' (I can judge a single god with my wrongs and wrongs) gibi bir cümleyi dövme yaptırdı.



Naz Mila'nın dövmesinin sosyal medyada viral olmasının ardından ise İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.