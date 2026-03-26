        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi!

        NBA'de uzatmaya giden karşılaşmada Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayılık performansı takımına yetmedi.

        Giriş: 26.03.2026 - 12:34
        Alperen Şengün'ün çabası yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup etti.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bloğuyla uzatmaya giden (95-95) karşılaşmada Timberwolves, maç içi detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana uzatmada 15-0'lık seriyle en büyük geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.

        ALPEREN'DEN 30 SAYILIK PERFORMANS

        Ev sahibi ekipte, Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayıyla takıma liderlik ederken, Rudy Gobert 14 sayı, 14 ribaunt, Naz Reid 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

        Alperen Şengün'ün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadığı Rockets'ta, Kevin Durant 30 sayı, 8 asist, Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

        ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 8 RİBAUNT

        Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 157-137 mağlup etti.

        Joel Embiid'in sakatlıktan 35 sayıyla döndüğü 76ers'ta, 25 maçlık cezası sona eren Paul George 28 sayıyla oynadı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 8 ribaunt, 2 blokluk katkı sağladı.

        Josh Giddey'in 23 sayı, 12 ribauntla en skorer isim olduğu Bulls'ta, Matas Buzelis 18 sayı attı.

        JAMAL MURRAY'DEN SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

        Denver Nuggets'ın Dallas Mavericks’i 142-135 yendiği maçta 53 sayı atan Jamal Murray, sezonun en iyi performansını sergilerken, Nikola Jokic 23 sayı, 21 ribaunt, 19 asistle "triple double" yaptı.

        Nuggets'ın üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta Jokic, kariyerinin 6.000'inci asistini kaydetti.

