NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi!

Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Karadeniz'de yabancı bayraklı ama Türk mürettebatı olan gemide dış kaynaklı bir patlama meydana geldi. İnsansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerinde inceleme yapıyor" dedi.