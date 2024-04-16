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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim sezonu kapadı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim sezonu kapadı

        Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:37
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        Onuralp Bitim sezonu kapadı!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

        Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

        24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

        NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

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