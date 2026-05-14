        Haberler Spor Basketbol NBA

        NBA'de Detroit'i deviren Cleveland seride öne geçti!

        NBA'de Detroit Pistons'u uzatmalarda yenen Cleveland Cavaliers, yarı final serisinde 3-2 öne geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Cleveland Cavaliers, seride 3-2 öne geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Detroit Pistons'ı 117-113 yenerek seride 3-2 öne geçti.

        Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Cavaliers'ta James Harden 30 sayı, 8 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu.

        Donovan Mitchell 21, Max Strus 20 ve Jarrett Allen 16 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olurken Daniss Jenkins 19 sayıyla maçı tamamladı.

        Serinin 6. maçı, cuma günü Cavaliers'ın sahası Rocket Arena'da oynanacak.

        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
