NBA'de iki ayrılık!

NBA'den yapılan açıklamaya göre Pelicans'ta Stan Van Gundy ve Wizards'ta Scott Brooks ile yollar ayrıldı.

Brooks, 2016'dan bu yana çalıştırdığı Wizards'ı bu sezon üçüncü kez play-off'lara taşımıştı. Normal sezonda 34 galibiyet, 38 mağlubiyet yaşayan Wizards, play-off ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmişti.

Van Gundy ise sezon başında Pelicans'ın başına geçmişti. Pelicans, sezonu 31 galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'ların dışında kalmıştı.

Daha önce Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Indiana Pacers ve Orlando Magic de başantrenörlerinin görevine son vermişti.