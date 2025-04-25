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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Oklahoma City Thunder 29 sayı farktan geri döndü, Memphis'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Oklahoma City Thunder 29 sayı farktan geri döndü, Memphis'i devirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, 29 sayı geriye düştüğü maçta Memphis Grizzlies'i deplasmanda 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:01
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        Oklahoma City 29 sayıdan geri döndü!
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        NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Thunder, farkı bir ara 29 sayıya kadar çıkaran Grizzlies'ı 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçmeyi başardı.

        Memphis Grizzlies'da Ja Morant yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

        Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jalen Williams 26, Chet Holmgren ise 24 sayıyla öne çıktı.

        Ev sahibi takımın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Scotty Pippen Jr. oldu.

        Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı yarın oynanacak.

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        Sonuçlar:

        Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 108-114 (seri 0-3)

        Detroit Pistons-New York Knicks: 116-118 (seri 1-2)

        Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 117-83 (seri 2-1)

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