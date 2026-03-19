        NBA'de Rockets, Alperen'in "double-double" yaptığı maçta Lakers'a yenildi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Rockets, Alperen'in "double-double" yaptığı maçta Lakers'a yenildi!

        Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Alperen'in double-double'ı Houston'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi.

        Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

        Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı, Jabari Smith ve Kevin Durant 18'er sayı kaydetti.

        Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak maçın da en skorer ismi oldu.

        LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44. galibiyetine katkı sundu.

        ÖMER FARUK YURTSEVEN 4 SAYIYLA OYNADI

        TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

        Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken, Gui Santos ve Draymond Green 13'er sayı kaydetti.

        Celtics'te Jaylen Brown, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jayson Tatum, 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Payton Pritchard, 19 sayı attı.

