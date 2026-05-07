        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Timberwolves'u farklı yenen Spurs, seriyi eşitledi!

        NBA'de Timberwolves’u farklı yenen Spurs, seriyi eşitledi!

        NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs, evinde Minnesota Timberwolves'u 133-95 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Spurs 38 sayı fark attı, seriyi eşitledi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves’u 133-95 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı.

        Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Victor Wembanyama, 19 sayı, 15 ribauntla Spurs'e liderlik ederken, Stephon Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayıyla oynadı.

        Tarihinin en ağır play-off yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr. 12’şer sayı kaydetti.

        Serinin 3 ve 4. maçları Minneapolis’te oynanacak.

        KNİCKS, SERİDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

        Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı 108-102 yenen New York Knicks, seride 2-0 üstünlük sağladı.

        Knicks'te Jalen Brunson'ın 26 sayıyla en skorer isim olurken, OG Anunoby 24 sayı, Karl-Anthony Towns 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

        Skor üstünlüğünün 25 kez el değiştirdiği maçta Tyrese Maxey, 76ers adına 26 sayı kaydetti. Paul George ve Kelly Oubre Jr. 19'ar sayıyla oynadı. 16 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 2 blokla parkeden ayrıldı.

        Serinin 3 ve 4. maçları Philadelphia'da oynanacak.

        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
