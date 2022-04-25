

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, insanlık tarihinde önemli yere sahip tarihi noktaları takipçileriyle birlikte keşfetmek için yola çıktığı “Bi Sonraki Durak” projesine Aydın Sultanhisar’da bulunan Nysa Antik Kenti ile başladı.

Furkan Korkmaz, antik çağın en romantik şehirlerinden Nysa’nın yolunu tuttu ve “İki Yakalı Şehir” olarak da bilinen ve antik çağın en romantik kenti olarak kabul edilen Nysa’nın sırlarını çözmek için kentin kazı başkanı Doç. Dr. Hakan Öztaner ile bir araya geldi.

Doç. Dr. Hakan Öztaner-Furkan Korkmaz

Milli basketbolcu, ülkemizin arkeoloji ve tarih konusunda bir hazine olduğunun altını çizerek, bu hazineleri iyi tanımamız gerektiğini düşündüğünü aksi halde hangi miras üzerinde olduğumuzu bilmeden o mirası değerli hale getirmemizin mümkün olmadığını belirtti. Kendisinin daha öncesinde de arkeolojiye merakının olduğunu söyleyen Korkmaz, “Ülkemizin bilinmeyen birçok güzelliği var.

Bu güzellikleri sporun gücünü kullanarak geniş kitlelere yaymak istedim” dedi. Ekibiyle yaptığı toplantıdan sonra bu düşünce ile yola çıktıklarını söyleyen Korkmaz, “Bu düşüncelerin hepsini bir araya getirdik ve benim yol hikayesi şeklinde gezdiğim, uzmanlarla sohbet edip ülkenin önemli tarihi noktaları tanıttığım bir içerik hazırladık, ilk bölüm için oldukça heyecanlıyım” diyerek proje ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Projenin ilk bölümünü kendi sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle buluşturan Furkan Korkmaz, ikinci bölümde Denizli’de bulunan Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret edecek.