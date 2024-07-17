Ndombele'den Galatasaray için olay sözler!

"Lyon'daki performansınızla geçen sezonki fazla kilolarınız arasındaki tezatı nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Ndombele, "Size verecek çok fazla cevabım yok. Bu benim hikayemin bir parçası. İlk olduğumu sanmıyorum. En önemli şey kendinize doğru soruları sormak, çalışmak, ilerlemek ve mümkün olduğunca yükseği hedeflemek. Daha önce olduğum oyuncu olmak zorunda değilim. Eskisi gibi bir oyuncu olmasam bile bir yarışmacı olmaya devam edeceğim. Sadece yeniden iyi hisler bulmayı umuyorum." yanıtını verdi.