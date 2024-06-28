Ne 'Çek'tiler bizden! A Milli Takım, Çekya'ya kabus gibi çöktü

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselirken, Çekya'nın ay-yıldızlılar karşısında Avrupa şampiyonalarındaki makus talihi ise değişmedi.

Çekya ile EURO 2008, EURO 2016 ve EURO 2024'te toplam 3 kez karşı karşıya gelen Milliler, tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

EURO 2008'DE 2-0'DAN 3-2'YE GETİRDİK

2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda tıpkı EURO 2024'te olduğu gibi iki takım 'ölüm-kalım' maçında karşılaştı. A Milli Takımımız, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi tarihi bir geri dönüşe imza atarak 14 dakikada bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Bu skorla ay-yıldızlılar gruptan çıkarken, Çekya ise turnuvaya veda etti. Tüm dünyada ses getiren maçta Milli Takım'ı zafere taşıyan golleri Arda Turan ve Nihat Kahveci (2) kaydetti. REKLAM EURO 2016'DA DA TUR HAYALLERİNİ YIKTIK

Türkiye ile Çekya, bu kez EURO 2016'da karşılaşırken, kazanan yine ay-yıldızlılarımız oldu. EURO 2008'deki gibi yine grubun son maçında sahaya çıkan iki takımın mücadelesinde gülen 2-0'lık skorla Milliler oldu. Bu galibiyet A Milliler'in gruptan çıkmasına yetmezken, Çekya da bu mağlubiyetle turnuvaya veda etti. VE EURO 2024... ÇEKYA'YA KABUS GİBİ ÇÖKTÜK!