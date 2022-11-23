HABERTURK.COM / AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. Yıl Etkinliği'ndeki konuşmasında döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını beklediklerini kaydetti. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında öncelikle finansal piyasalarda ortaya çıkan ekonomik temellerden uzak oynaklıkları azaltacak, finansal istikrarı destekleyecek ve TL cinsinden tasarrufları özendirecek özgün enstrümanları devreye aldıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan en önemlisi elbette Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları'dır. KKM'yi sadece bütçeye getirdiği yük üzerinden değerlendirip ekonominin geneli üzerinde sağladığı katkıyı görmezden gelmek, kesinlikle sağlıklı ve bütüncül bir bakış açısı değildir. KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir. KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi de önemli oranda artarak 2 katına yükseldi. Bu durum, sektörün en önemli risklerinden biri olan vade uyumsuzluğunda kayda değer bir iyileşme sağlamıştır. Yılbaşına göre değerlendirdiğimizde, bugün küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan ABD dolarına rağmen Türk lirasının reel değeri artış kaydetmiştir. Öte yandan, döviz kurundaki oynaklık da azaldı."

Nebati, kimi çevrelerin ülkede işler tıkırında gittiğinde hemen felaket çağrısında bulunduğunu, bunların sürekli karanlık senaryolar yazıp dursalar da bir sonuç alamadığını söyledi.

Döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını beklediklerini vurgulayan Nebati, "KKM'nin bütçeye maliyeti üzerinden eleştirilerde bulunanlara tavsiyem, bu somut faydalarını da dile getirerek daha objektif ve bütüncül bir değerlendirmede bulunmalarıdır." dedi.

'13.5 TON ALTIN TOPLANDI'

Nebati, Darphane'nin, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek üzere devreye aldıkları politikaların uygulanmasında da önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu kapsamda hayata geçirilen Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne değindi. Bakan Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Önceki gün Darphane Altın Sertifikası'nı Borsa İstanbul nezdinde ihracını gerçekleştirerek işleme açtıklarını hatırlatan Nebati, bu ihraçla 5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifikanın yatırımcılara sunulduğunu, Darphane'nin yakın zamanda "Dijital Altın Projesi" ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Nebati enflasyonun yakında adım adım düşeceğini söyledi. Nebati ''Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir'' ifadesini kullandı.

'MASAK FTX KAPSAMINDA İNCELEME BAŞLATTI'

Nebati Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ABD’de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını söyledi.

'DEPREMZEDELERE DESTEK SAĞLANACAK'

Nebati sabaha karşı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde vatandaşlara gereken her türlü yardım ve destekte bulunulacağını kaydetti.

TROY ÇAĞRISI

Türkiye'nin yerli ve milli kartı TROY ödeme sistemine değinen Nebati, tüm kart kullanıcılarına ve bankalara bu sistemi kullanmaları çağrısında bulundu.

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