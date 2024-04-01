Necla Güngör Kıragası: Bayram hediyesi vermek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcı antrenör Begüm Üresin, futbolcular Arzu Karabulut, Emine Ecem Esen, Meryem Cennet Çal, Ümran Özev ve Narin Yakut hazır bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir bayram hediyesi vermek istediklerini belirten teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Bizler Kadın Milli Takımı olarak C Ligi'nde gösterdiğimiz performansla beraber, artık B Ligi'ndeki maçlarımıza çıkmaya başlayacağız. İlk maçımıza İsviçre gibi çok güçlü, dünya sıralamasında 20. sıralarda yer alan, Dünya Kupası'na katılmış, Avrupa Şampiyonası'na katılmış bir takıma karşı mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. REKLAM

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ BİLİYORUZ" İsviçre karşılaşmasını 20 bin seyircinin önünde oynayacaklarını belirten Kıragası, "Bunlar bizim için öngörülebilir stres durumları. Çünkü biz nereden geldiğimizi, nasıl bir oyunla B Ligi'ne çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. O yüzden şimdi bu öngörülebilir stresi yöneterek, halkımızı, ulusumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi. Gruptaki ikinci maçlarını 9 Nisan Salı günü Macaristan'la İstanbul'da oynayacaklarını hatırlatan teknik direktör Kıragası, "Macaristan'a karşı arife günü, milletimize ve devletimize güzel bir bayram hediyesi vermek istiyoruz. Bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. İyi bir takımımız var. Öncelikle kadın futbolunun gelişimi için özveriyle çalışan oyuncularımız var. Onlarla birlikte güzel bir yolculuğa çıktık. Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'ndeki yolculuğumuza da C Ligi'ndeki gibi futbolun en güzel yönlerini göstererek devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Oyuncuların fiziksel olarak ilk defa bu kadar yoğun bir tempoda oynadığını vurgulayan Necla Güngör Kıragası, "C Ligi'nin yorgunluğu var çünkü hiç ara vermeden B Ligi başladı. Yine bu arada ligimiz başladı. Milli takımda devamlı süre alan oyuncularımızın ciddi anlamda fiziksel yorgunluğu söz konusu oldu. Ancak biz planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Planlamalarımız var. Maça kadar olan kısımda iyi dinlendirip, taktik analizlerle devam ettiriyoruz." diye konuştu. REKLAM

"REKABET KIZLAR İÇİN AYRI BİR MOTİVASYON" Ligde kıyasıya mücadele olmasının milli takım için önemli olduğuna dikkati çeken Kıragası, "Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımların kıyasıya mücadelesini görmek, arkadan Beylerbeyi, FOMGET gibi takımların onları zorlaması, kızlar için de artı bir motivasyon. Fiziksel anlamda kendilerini korumak durumunda kalıyorlar. Aynı zamanda da zihinsel sağlamlıkla devam etmek durumundalar. Açıkçası bunlar bizim için, milli takım için büyük kazanım." değerlendirmesinde bulundu. Ay-yıldızlı ekibin hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok güçlü olduğu bir dönemde nasıl mücadele edeceğini görme açısından İsviçre karşılaşmasının önemli olduğunu belirten Kıragası, "Mücadelemizin sonucunda oradan alacağımız motivasyonla Macaristan karşısına çıkarız diye düşünüyoruz. O şekilde de planlarımızı yaptık." dedi. C Ligi'nin takım için çok güzel bir macera olduğunu dile getiren Necla Göngür Kıragası, sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz oyuncularımızla da bunu konuşuyoruz, C Ligi'ndeki takımlara göre çok üstte kaldık. B Ligi'nde de aynı şekilde iyi mücadele etmek istediğimizi her fırsatta vurguluyoruz ama gerçekçi düşünmek gerekiyor. Oradan hiç gol yemeden, namağlup çıkmış olmak, kadın futbolunun gelişimi açısından çok önemliydi. Şimdi çok ciddi rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Ona göre bir oyun planımız var. Şimdi oyuncularımızın o yüksek öz güveniyle beraber, yeni taktik varyasyonlarımızı onlara işlemeye çalışıyoruz. O yüzden keyfimiz çok yerinde." REKLAM