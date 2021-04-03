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İzmit Körfezinde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, yapılan analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi.

NEDENİ BELLİ OLDU! Son dakika: İzmit Körfezinde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu - Haberler
İzmit Körfezinde korkutan görüntünün nedeni belli oldu
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AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.

Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı. Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Müsilaj olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarını takiben hücre içi sıvılarının ortamda biriktiği, biriken bu organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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