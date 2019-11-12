Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, bu yılın başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerindeki konut ve mağazaları sahiplerine teslim etti. Nef Yalıkavak'ta villalardan oluşan etabın teslimlerine başlayan Nef, gelecek aylarda da Nef Sancaktepe'de teslimlere başlamayı planladığı belirtildi. 4 etapta toplam 2 bin 746 dairenin yer aldığı İnistanbul Topkapı projesinde, henüz inşaat devam ederken tüm konutların satıldığı açıklandı.

"ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, teslim edilen Nef projelerinde altıncı aydan sonra doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını bildirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Yüksek doluluk oranlarında Nef'in marka algısı, projelerimizin lokasyonu ve mimari tasarımı ile patentli inovasyonumuz Foldhome konseptinin katkısı oldukça yüksek. Foldhome konsepti sayesinde, daire sakinlerimiz oturdukları binada yer alan müzik odası, spor salonu, oyun odası, sinema odası gibi kişiye özel 24 farklı kullanım alanından, sabit aidat ödemeden yalnızca kullandıkları zaman kadar bir ücret ödeyerek faydalanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse, Nef projelerinde yaşayan ev sahipleri ve kiracılar, 3 odalı evlerine, basketbol sahası, sinema odası ve misafir odası ekleyerek istedikleri zaman 6 odaya çıkarabiliyorlar."