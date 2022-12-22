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Haberler Futbol Türkiye Kupası Nefes kesen maçta kazanan Çaykur Rizespor!
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Adana Demirspor: 3 - Çaykur Rizespor: 4 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor, deplasmanda normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalarda Adana Demirspor'u 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Nefes kesen maçta kazanan Çaykur Rizespor!
AA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle tamamladı.

Uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun topuk pasında sol kanatta topla buluşan Abdurrahim Dursun'un vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Deniz Hümmet'in ceza yayı önünde pasında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

10. dakikada sol kanat arka direk yakınlarında topla buluşan Abdurrahim Dursun'un kafa vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

28. dakikada Gökhan İnler'in aşırtma kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kaleci Zafer Gönder ile karşı karşıya kalan Onyekuru topu ıskalayınca top kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Benhur Keser'in sağ kanattan pasında ceza yayı civarında savunmanın müdahalesine rağmen topa hakim olan Deniz Hümmet'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.

48. dakikada defansın arkasına sarkan topa hareketlenen Sefa Yılmaz'dan önce kaleci Ertaç Özbir ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırdı.

49. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun sol çaprazda ceza sahası içinde vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Onyekuru'nun vuruşunda Eren Emre Aydın'nın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Mert Güzenge penaltı noktasını işaret etti.

68. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Penaltı atışını kullanan Akintola'nın vuruşunda kaleci Zafer Görgen farklı köşeye hareket edince top ağlarla buluştu: 1-2

85. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Stambouli'nin ortasında kale sahası açığında Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Alberk Koç yerde kalınca hakem Mert Güzenge karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada Benhur Keser'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbir, sağ tarafa yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topa Benhur Keser'in yeniden vuruşunda bu kez sol tarafa uzanan kaleci Ertaç Özbir, topa hakim oldu.

90+4. dakikada savunmanın hatasını değerlendiren Kubilay Kanatsızkuş'un ceza alanı içinde vuruşunda kaleci Ertaç Özbir son anda yatarak topu önledi.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

105. dakikada Çaykur Rizespor 3. gole ulaştı. Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Benhur Keser'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topa Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3

109. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde yapılan vuruşta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topa Alberk Koç'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4

117. dakikada Adana Demirspor 3'üncü gole ulaştı. Ceza sahası içinde sağ çaprazda Yusuf Sarı'nın vuruşunda top direğin yanından ağlarla buluştu: 3-4

Karşılaşmayı 4-3 kazanan Çaykur Rizespor, son 16 turuna çıktı.

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