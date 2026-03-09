Canlı
        Nehir Erdoğan'dan tükenmişlik sendromu itirafı

        Nehir Erdoğan'dan tükenmişlik sendromu itirafı

        Oyuncu Nehir Erdoğan, geçmişte tükenmişlik sendromu yaşadığını söyledi. Erdoğan, "Biraz yüklendik kendimize. Haftanın 7 günü çalıştığım zamanlar oldu. Oyunculuğun psikolojisinin dersi de okullarda olmalı" dedi

        Habertürk
        09.03.2026 - 13:26
        Tükenmişlik sendromu itirafı

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan ve Nezaket Erden'in rol aldığı "Mira" adlı dijital dizinin basın toplantısı önceki gün Maslak'ta gerçekleşti. Erdoğan, bir süredir şehirden uzak, doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü söyledi.

        Erdoğan, "Benim toplanmam biraz uzun sürdü. Köyümden geldim çünkü. Saçımı da kısalttım. Çalışmadığım zamanlarda ben saçımı kestiriyorum zaten. Bakımı daha kolay geliyor bana. Seyirci uzuna alışık ama tabii. Ben olduğum yerde yaşıyorum, yolları seviyorum. Tatili değil. Köy hayatı, bahçe, sakinlik, durmak... Bazen şehri özlüyorum, çıkıp geliyorum buralara. Neyi nasıl hissediyorsam öyle yaşıyorum ben. Ben bunu tercih ettim, şans değil. Babam sağ olsun da diyebilirim bir köyüm var" dedi.

        Erdoğan, "Setleri özlemiş misiniz?" sorusuna ise, "Benim özlemim hiç bitmez, nereye gidersem bıraktığım yeri özlerim. Dizi setini de özlemişim" yanıtını verdi.

        Nehir Erdoğan, "Siz daha önce tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Biraz yüklendik kendimize biz. Geçiş kuşağıyız. Bazen yağmurun sesini duymak için sessizliğe ihtiyaç oluyor. Yıllarca 'ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem 180 dakika ve haftanın yedi günü çalıştığım zamanlarda iyi ki güzel dostlarım vardı.'Doktor ile görüş' dediler. Oyunculuk haftanın yedi günü yapılmaması gereken bir iş. Bu iyiye gidiyor şu an ama. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım dediler ki doktora gözük çünkü bu tükenmişlik sendromu. Ben çünkü niye ağlıyorum her gün? Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz" diyerek, cevap verdi.

        #Nehir Erdoğan
