        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi - Fenerbahçe Haberleri

        Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi

        Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir şahıs oyun oynamak için gittiği internet kafade aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.(İHA)

