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        Haberler Spor Basketbol TKBL Nesibe Aydın: 73 - Beşiktaş: 77 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Nesibe Aydın: 73 - Beşiktaş: 77 MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 77-73 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:45
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        Beşiktaş deplasmanda kazandı
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        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Serhat Dülker

        Nesibe Aydın: Thomas 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Feride Şevval Akalan 1, Cannon 19, Coates 8,​​​​​​​ Gülşah Duman Bıçakcı 10, İlayda Güner 5, Gamze Takmaz 1

        Beşiktaş: Evans 26, Lazic 5, Nogic 15, Elif Bayram 10, Li 20, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Melek Uzunoğlu

        1. Periyot: 13-23

        Devre: 31-41

        3. Periyot: 49-63

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