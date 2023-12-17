Nesibe Aydın: 73 - Beşiktaş: 77 MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 77-73 yendi
Giriş: 17.12.2023 - 21:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:45
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Serhat Dülker
Nesibe Aydın: Thomas 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Feride Şevval Akalan 1, Cannon 19, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakcı 10, İlayda Güner 5, Gamze Takmaz 1
Beşiktaş: Evans 26, Lazic 5, Nogic 15, Elif Bayram 10, Li 20, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 13-23
Devre: 31-41
3. Periyot: 49-63