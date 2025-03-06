Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun, çocukları dünyaya geldi
Giriş: 06.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:12
2016 yılında oyuncu eşi Kadir Doğulu ile hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül, evliliklerinin 9'uncu yılında anne ve baba olma heyecanını yaşadı.
Neslihan Atagül, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atagül ve bebeğinin sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.
Çift, henüz bebeklerini ismini açıklamadı.
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