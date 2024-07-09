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        Haberler Gündem Güncel Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar | Son dakika haberleri

        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar

        Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını "Kuyu-8" operasyonlarına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmada Güngen çifti tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlenirken, çiftin Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin ise 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları saptandı. İşte Güngen çiftine yöneltilen suçlamalar ve operasyonun ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:40
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        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

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        SAHTE USTALIK BELGELERİ 20 BİN LİRAYA SATILMIŞ

        Gülgen çiftinin Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.

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        MARKETTEN ALINAN SIRADAN NEMLENDİRİCİ KREMLERE MARKA ETİKETİ BASARAK SATMIŞLAR

        Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.

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        BAYİLİK ANLAŞMASINDA ÖDEMELER TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN DEVRİYLE YAPILMIŞ

        İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.

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        1,5 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

        Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

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        NE OLMUŞTU?

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 ilde 134 adrese düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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        Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu.

        Güngen çifti ile beraber gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        NESLİHAN (NESLİM) GÜNGEN KİMDİR?

        Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Güngen saha sonrası güzellik merkezleri açtı.

        #fenomen operasyon
        #neslihan güngen
        #inanç güngen
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