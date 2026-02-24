Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'e tahliye kararı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Neslim Güngen

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, Ali Osman Tunca, Aydın Avcı, Ayhan Tunca, Birol Kerçek, Buket Hoşmen, Cengiz Alkan, Enes Talha Yavuz, Erdi Taşçı, Hakan Çebi, Hakan Kadir Erdemir, Oğuzhan Küllü, Süheyla Dalman, Şerif Ali Tıltay, Yavuz Demir, Yelda Yılmaz, Yeliz Çalışkan ve Yusuf Genç tutuklanırken; Cansel Emir, Dilek Kara, Kemal Faruk Yazgan, Mahmut Erol Aydın, Onur Günal, Özcan Dalkıran ve Şendoğan Akman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İnanç Güngen

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede C.K., G.E., G.U., G.C., G.K., R.B.Ş.D., S.D., Y.G. ve Y.B. isimli 9 kişi ile özel bir banka mağdur sıfatıyla yer alırken; güzellik merkezi franchise sözleşmesi imzalatıldığı iddia edilen N.S., H.T., B.P., L.S., M.R.B. ve F.C.S. isimli 6 kişi de müşteki olarak belirtildi.