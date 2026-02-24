Canlı
        Haberler Magazin Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'e tahliye kararı - Magazin haberleri

        Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'e tahliye kararı

        'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen davanın duruşmasında, sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 6 Temmuz'a ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:23
        Güngen çiftine tahliye kararı

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Neslim Güngen
        Neslim Güngen

        Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, Ali Osman Tunca, Aydın Avcı, Ayhan Tunca, Birol Kerçek, Buket Hoşmen, Cengiz Alkan, Enes Talha Yavuz, Erdi Taşçı, Hakan Çebi, Hakan Kadir Erdemir, Oğuzhan Küllü, Süheyla Dalman, Şerif Ali Tıltay, Yavuz Demir, Yelda Yılmaz, Yeliz Çalışkan ve Yusuf Genç tutuklanırken; Cansel Emir, Dilek Kara, Kemal Faruk Yazgan, Mahmut Erol Aydın, Onur Günal, Özcan Dalkıran ve Şendoğan Akman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        İnanç Güngen
        İnanç Güngen

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede C.K., G.E., G.U., G.C., G.K., R.B.Ş.D., S.D., Y.G. ve Y.B. isimli 9 kişi ile özel bir banka mağdur sıfatıyla yer alırken; güzellik merkezi franchise sözleşmesi imzalatıldığı iddia edilen N.S., H.T., B.P., L.S., M.R.B. ve F.C.S. isimli 6 kişi de müşteki olarak belirtildi.

        GÜNGEN ÇİFTİ TAHLİYE EDİLDİ

        Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu yargılanan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla 6 Temmuz tarihine ertelendi.

