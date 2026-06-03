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        Haberler Objektife Takılanlar Nesrin Cavadzade Bodrum'da - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade Bodrum'da

        Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Kadir Taner Uçar ile dünyaevine giren Nesrin Cavadzade, Bodrum Yalıkavak'ta tek başına güneşlenirken objektiflere takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        Nesrin Bodrum'da

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cavadzade, Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.

        43 yaşındaki oyuncu, günü yalnız geçirerek güneşin tadını çıkardı.

        Denize girmeyi tercih etmeyen Cavadzade, sahilde dinlenirken objektiflere yansıdı.

        Gün boyunca sakin bir şekilde vakit geçiren Cavadzade, plajdan ayrılırken pareosuna giydi.

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        #Nesrin Cavadzade
        #Kadir Taner Uçar
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