Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?

Giriş: 21.02.2019 - 15:53 | Güncelleme:  

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı. Nesrin Cavadzade kimdir? İşte Nesrin Cavadzade'nin biyografisi

  • 1Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    1|14

    Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında? Nesrin Cavadzade nereli? İşte Nesrin Cavadzade'nin biyografisi

  • 2Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    2|14

    Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü),Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu.

  • 3Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    3|14

    Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

  • 4Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    4|14

    Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. 

  • 5Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    5|14

    Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

  • 6Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    6|14

    Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

  • 7Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    7|14

    2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

  • 8Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    8|14

    Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

  • 9Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    9|14

    FİLMLERİ

    2007Yersiz YurtsuzSuna

    Pazar - Bir Ticaret MasalıEczacı

    2009Gitmek: Benim Marlon ve BrandomDerya

    2010 Acı Torun

  • 10Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    10|14

    2011 Güzel Günler Göreceğiz Anna

    Al Yazmalım Ayça Televizyon dizisi

    Yangın Var Asya

  • 11Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    11|14

    2012 Ağır Roman Yeni Dünya Kara Leyla Televizyon dizisi

    2013 Görüş Günü Kadınları Lale Televizyon dizisi

    Derin Nefes Al Nazlı Kısa Film

  • 12Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    12|14

    2014 Küçük Ağa (dizi) Başak Televizyon dizisi

    2014 Kuzu Medine

  • 13Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    13|14

    2014Annemin ŞarkısıZeynep

    2014Son MektupNihal HemşireSinema filmi

     

  • 14Nesrin Cavadzade kimdir? - Nesrin Cavadzade kaç yaşında?
    14|14

    2016Kis GünesiEfruzTelevizyon dizisi

     

    2017 Bizim Hikaye Tülay Sertkaya Televizyon dizisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0