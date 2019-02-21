Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında? Nesrin Cavadzade nereli? İşte Nesrin Cavadzade'nin biyografisi
Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü),Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü.
Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.
2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
FİLMLERİ
2007Yersiz YurtsuzSuna
Pazar - Bir Ticaret MasalıEczacı
2009Gitmek: Benim Marlon ve BrandomDerya
2010 Acı Torun
2011 Güzel Günler Göreceğiz Anna
Al Yazmalım Ayça Televizyon dizisi
Yangın Var Asya
2012 Ağır Roman Yeni Dünya Kara Leyla Televizyon dizisi
2013 Görüş Günü Kadınları Lale Televizyon dizisi
Derin Nefes Al Nazlı Kısa Film
2014 Küçük Ağa (dizi) Başak Televizyon dizisi
2014 Kuzu Medine
2014Annemin ŞarkısıZeynep
2014Son MektupNihal HemşireSinema filmi
2016Kis GünesiEfruzTelevizyon dizisi
2017 Bizim Hikaye Tülay Sertkaya Televizyon dizisi
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