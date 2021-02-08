Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından biri olan Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı karakter Şahika, geçen hafta yayınlanan bölümde bayılmıştı. Dizide yaşanan yaprak dökümüne yenisi mi eklenecek merak ediliyor. Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Nesrin Cavadzade'nin Bir Başkadır dizisindeki rolü gereği bir sahnede, televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söylemesi Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'un tepki göstermesiyle birlikte Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi.