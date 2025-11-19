Net karı üçüncü çeyrekte yüzde 80,9 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji devinin Temmuz-Eylül 2025 dönemi geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 113,1 milyar RMB (Çin yuanı) oldu. Düzeltilmiş net kâr ise 11,3 milyar RMB’ye yükselerek yıllık yüzde 80,9 büyüme kaydetti. 2025’in ilk dokuz ayında toplam gelir 340,4 milyar RMB’ye, düzeltilmiş net kâr ise 32,8 milyar RMB’ye ulaştı. Bu rakamlarla şirket, 2024’ün tamamındaki kârını geride bırakmış oldu.

AKILLI TELEFON SEVKİYATI 43,3 MİLYON ADEDE ÇIKTI

Akıllı telefon gelirleri 46 milyar RMB olarak gerçekleşti. Küresel sevkiyatlar 43,3 milyon adede yükselirken Xiaomi, üst üste dokuz çeyrektir büyümesini sürdürdü.Omdia verilerine göre şirket, üçüncü çeyrekte küresel pazar payını yüzde 13,6’ya taşıdı ve üst üste 21 çeyrektir dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri konumunu korudu. 57 ülke ve bölgede ilk üçe girmeyi başardı.

REKLAM

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE YENİ GİRİŞİMLER YÜZDE 199 BÜYÜDÜ

Akıllı elektrikli araçlar, yapay zeka ve diğer yeni iş kollarını kapsayan segmentin geliri yıllık bazda yüzde 199’dan fazla artarak 29 milyar RMB’ye ulaştı. Bu segment, Xiaomi tarihinde ilk kez pozitif faaliyet geliri elde etti.