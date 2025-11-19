Xiaomi’nin net karı üçüncü çeyrekte yüzde 80,9 arttı
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde gelirini 113,1 milyar Çin yuanına (RMB) yükselterek üst üste dördüncü çeyrekte 100 milyar RMB barajını aştığını duyurdu. Düzeltilmiş net kârı ise yıllık bazda yüzde 80,9 artışla 11,3 milyar RMB'ye ulaşarak şirket tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Beijing merkezli şirket, "İnsan × Araç × Ev" akıllı ekosistem stratejisi sayesinde akıllı telefon, elektrikli araç ve IoT iş kollarında güçlü performans sergilediğini açıkladı
Şirketten yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji devinin Temmuz-Eylül 2025 dönemi geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 113,1 milyar RMB (Çin yuanı) oldu. Düzeltilmiş net kâr ise 11,3 milyar RMB’ye yükselerek yıllık yüzde 80,9 büyüme kaydetti. 2025’in ilk dokuz ayında toplam gelir 340,4 milyar RMB’ye, düzeltilmiş net kâr ise 32,8 milyar RMB’ye ulaştı. Bu rakamlarla şirket, 2024’ün tamamındaki kârını geride bırakmış oldu.
AKILLI TELEFON SEVKİYATI 43,3 MİLYON ADEDE ÇIKTI
Akıllı telefon gelirleri 46 milyar RMB olarak gerçekleşti. Küresel sevkiyatlar 43,3 milyon adede yükselirken Xiaomi, üst üste dokuz çeyrektir büyümesini sürdürdü.Omdia verilerine göre şirket, üçüncü çeyrekte küresel pazar payını yüzde 13,6’ya taşıdı ve üst üste 21 çeyrektir dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri konumunu korudu. 57 ülke ve bölgede ilk üçe girmeyi başardı.
ELEKTRİKLİ ARAÇ VE YENİ GİRİŞİMLER YÜZDE 199 BÜYÜDÜ
Akıllı elektrikli araçlar, yapay zeka ve diğer yeni iş kollarını kapsayan segmentin geliri yıllık bazda yüzde 199’dan fazla artarak 29 milyar RMB’ye ulaştı. Bu segment, Xiaomi tarihinde ilk kez pozitif faaliyet geliri elde etti.
AIoT EKOSİSTEMİNDE 1 MİLYAR CİHAZ SINIRI AŞILDI
IoT ve yaşam tarzı ürünleri geliri 27,6 milyar RMB oldu. Xiaomi AIoT platformuna bağlı cihaz sayısı Eylül 2025 itibarıyla 1 milyarı geçti.Tablet sevkiyatlarında küresel ilk beşte, Çin’de ilk üçte yer alan şirket; akıllı bilekliklerde dünya genelinde birinci, TWS kulaklıkta ise dünya ikincisi ve Çin birincisi oldu.
İNTERNET HİZMETLERİ GELİRİ REKOR KIRDI
İnternet hizmetlerinden elde edilen gelir yıllık yüzde 10,8 artarak 9,4 milyar RMB’ye yükseldi ve yeni bir çeyrek rekoruna imza attı. Küresel aylık aktif kullanıcı sayısı Eylül 2025’te yüzde 8,2 artışla 741,7 milyona çıktı.
AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 52 ARTTI
Xiaomi, üçüncü çeyrekte Ar-Ge yatırımlarını yıllık yüzde 52,1 artırarak 9,1 milyar RMB’ye yükseltti. 2025’in ilk dokuz ayındaki toplam Ar-Ge harcaması 23,5 milyar RMB olurken, yıl sonu hedefi 30 milyar RMB’nin üzeri olarak açıklandı.30 Eylül 2025 itibarıyla Ar-Ge ekibi 24.871 kişiye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
YAPAY ZEKA VE AKILLI EVDE YENİ ADIMLAR
Şirket, Eylül 2025’te açık kaynaklı büyük ses modeli Xiaomi-MiMo-Audio’yu duyurdu. Kasım 2025’te ise büyük dil modelleriyle çalışan yeni nesil akıllı ev platformu Xiaomi Miloco’yu tanıtarak sektörde öncülük etti.