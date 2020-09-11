Filmin adının porno sitelerinin de kullandığı bir tabir olması, afişi ve cinsel çağrışım yaptığı belirtilen dans sahneleri nedeniyle ‘Cuties/Minnoşlar’ büyük tartışma yarattı. Netflix ‘Cuties - Minnoşlar’ filmi konusu nedir? Sorusunun yanıtı ve daha fazlası...

CUTİES FİLMİ KONUSU

Aslen Senegalli olan 11 yaşındaki göçmen kız Amy, annesi Mariam ile birlikte Paris'in en fakir mahallelerinden birinde bir apartman dairesinde iki küçük erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor ve babasının Senegal'den aileye yeniden katılmasını bekliyor. Amy, itaatsiz komşusu Angelica'nın, Mariam'ın dini gelenekleri, değerleri ve gelenekleriyle zıt bir servet ve özelliklere sahip, yetişkin tarzı bir dans grubu olan Cuties adlı twerking kliğinden büyülenirken işler hızla değişiyor .

RTÜK YASAKLADI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),Netflix’in 9 Eylül'de yayınlayacağı ve çocuk istismarı yapıldığı nedeniyle tartışılan ''Cuties'' isimli filmin kaldırılmasına karar verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst Kurul, Türkçe’ye ''Minnoşlar'' olarak çevrilen programın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

NETFLİX KALDIRDI

Türkiye’de de RTÜK’ün talebi üzerine Netflix yayın kataloğundan kaldırıldı.