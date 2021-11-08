Şuana kadar 6 bölümü yayınlanan Kulüp dizisi 1950'li yıllarda İstabul'un sosyo kültürel hayatına ayna tutuyor. Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, kızı Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır.