Netflix, 'La Casa De Papel' için spoiler veren izleyicileri rehin aldı! - Magazin haberleri

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'La Casa de Papel’in beşinci ve son sezonunun ilk beş bölümünü izleyiciyle buluşturan Netflix, 'spoiler' tehdidine karşı dizinin ruhuna uygun bir önlem aldı.

SPOILER VERENLERİ REHİN ALDILAR!

Netflix, İtalya'da 'La Casa de Papel' hayranı 100 kişiyi dizinin özel gösterimi için Madrid’e davet etti. Dizinin yeni sezonuyla aynı anda başlayacak özel gösterim için 3 Eylül’de Cenova havaalanına gelen 100 davetli, Madrid’e uçacakları bilgisiyle uçağa bindi. Ancak 'Profesör’ün anonsuyla birlikte yolcular, varış noktasının Madrid’le alakası olmadığı anladı.

Davetliler, beş saat boyunca havada kalıp, dizinin yeni bölümlerini izledi. Böylelikle La Casa de Papel hayranlarının sosyal medyada spoiler içeren paylaşım yapmaları da uçuş modu sayesinde engellenmiş oldu.

"SOYGUN SONA ERİYOR!"

Ayrıca, merakla takip edilen fenomen dizi La Casa De Papel, 5. sezonuyla hayranlarına veda ediyor. Netflix, "Soygun sona eriyor." diyerek, 'Profesör' ve ekibinin sona yaklaştığını duyurmuştu.

İşte La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri...

1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar