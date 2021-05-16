Netflix'ten 'La Casa de Papel' paylaşımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonNetflix'ten 'La Casa de Papel' duyurusu! La Casa de Papel ne zaman başlayacak? - Magazin haberleri
ABONE OL

Netflix'ten 'La Casa de Papel' paylaşımı

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından 'La Casa de Papel' dizisinin 5. sezonuna ilişkin paylaşım yapıldı

Netflix'ten 'La Casa de Papel' duyurusu! La Casa de Papel ne zaman başlayacak? - Magazin haberleri

Dijital platform Netflix'in İspanyol yapımı dizisi 'La Casa de Papel'in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 16 Mayıs 2021
15 Mayıs Reyting sonuçları 2021 Cumartesi... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON15 Mayıs reyting sonuçları açıklandı
Savaşçı oyuncuları isimleri ne? 2021 Yeni sezon kadın ve erkek Savaşçı oyuncuları
TELEVİZYONSavaşçı oyuncuları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları isimleri ne ve yaşları kaç? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı dizisi konusu ve karakteri: Gönül Dağı oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kardeşlerim oyuncuları isimleri ne? Kardeşlerim dizisi oyuncuları yaşları kaç? İşte Kardeşlerim oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları
İBO SHOW yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONİBO SHOW yeni bölüm neden yok?
Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler? Eyvah Karım konusu nedir?
TELEVİZYONEyvah Karım filmi oyuncuları kimler?
Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 konusu nedir? Recep İvedik 4 hakkında
TELEVİZYONRecep İvedik 4 oyuncuları kimler?
Kuzey Yıldızı neden bitti? Kuzey Yıldızı 64. final bölümünde neler olacak?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı neden bitti?