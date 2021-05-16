Netflix'ten 'La Casa de Papel' paylaşımı

Netflix'ten 'La Casa de Papel' duyurusu! La Casa de Papel ne zaman başlayacak? - Magazin haberleri

Dijital platform Netflix'in İspanyol yapımı dizisi 'La Casa de Papel'in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.