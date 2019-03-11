Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon, Rusya'nın Zenit takımından savunma oyuncusu Luis Neto'yu transfer etti.

Sporting Lizbon Kulübü, Zenit'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Varzim, Nacional ve İtalya'da Siena forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper, 2013'te Zenit ile anlaşmıştı. Neto, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak görev yapmıştı.