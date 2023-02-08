New York Belediye Başkanı'ndan deprem mesajı

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Türkiye yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken, dünyanın birçok bölgesinden destek mesajları gönderiliyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"New York, canlı bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıkıcı depremlerde kaybolanların yasını tutuyor, hayatta kalanlar için dua ediyor ve dayanışma içinde onlara katılıyoruz."

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 6, 2023

New York'un 1994-2001 yılları arasında belediye başkanlığını yapmış isim olan Rudy Giuliani de Instagram hesabından bir paylaşım yaptı:

"Dualarım, ölümcül depremlerden etkilenen Türk halkıyla birlikte.

Dünya ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir araya gelirken güç ve şifa için dua ediyoruz. Tanrı, kaybettiklerimize ve ailelerine sabır ve başsağlığı versin.

Türkiye ve insanlarıyla beraberiz. Tanrı hepinizi korusun."