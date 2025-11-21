New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,84 azalarak 45.752,26 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,55 azalışla 6.538,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 kayıpla 22.078,05 puana indi.

ABD'de eylül ayına ilişkin istihdam verileri ve çip üreticisi Nvidia'nın güçlü gelen bilançosunun ardından güne yükselişle başlayan endeksler gün içinde negatife döndü.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yakından izlenirken, dün açıklanan veriler iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verdi.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi.

İş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıf kalmaya devam ettiği görüldü.

Analistler, dün açıklanan ve beklenenden daha güçlü bir istihdam artışına işaret eden verilerin, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi açıklanan son istihdam verisi olduğunu, daha güncel verilerin toplantıdan sonraki bir tarihte yayımlanacağını belirterek bu durumun bankanın gelecek toplantıda faiz oranlarını sabit tutması yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporunun yayımlanmayacağını duyurmuştu. Daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan ve ekim ayına ait bazı verileri de içerecek kasım ayına ilişkin istihdam raporunun ise 16 Aralık'ta açıklanacağı bildirilmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye devam edebilmek için ılımlı ve bir nebze kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, Bankanın daha fazla faiz indirimini değerlendirirken temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Barr, "Enflasyonun hala yüzde 3 civarında seyretmesinden endişe duyuyorum, hedefimiz yüzde 2 ve bu hedefe ulaşmaya kararlıyız." dedi.