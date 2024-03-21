New York borsasında Fed etkisi

New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artış gösterdi. Endeks, 39.512,13 puanla en yüksek kapanış değerine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artışla 5.224,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 16.369,41 puana çıkarken, kapanış rekorları tazelendi.

Fed'in yayımladığı ekonomik tahminler bu yıl hala 3 faiz indiriminin yapılacağının sinyalini verirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bırakırken, 2025 ve 2026 için yukarı yönlü revize etti.

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FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Ancak ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiklerini vurgulayan Powell, gerekmesi halinde federal fon oranı için mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazır olduklarını aktardı.