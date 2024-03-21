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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsasında Fed etkisi - Borsa Haberleri

        New York borsasında Fed etkisi

        New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında günü "ralli yaparak" tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 07:59 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:59
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        New York borsasında Fed etkisi
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        New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artış gösterdi. Endeks, 39.512,13 puanla en yüksek kapanış değerine ulaştı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artışla 5.224,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 16.369,41 puana çıkarken, kapanış rekorları tazelendi.

        Fed'in yayımladığı ekonomik tahminler bu yıl hala 3 faiz indiriminin yapılacağının sinyalini verirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

        Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bırakırken, 2025 ve 2026 için yukarı yönlü revize etti.

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        FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

        Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

        Ancak ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiklerini vurgulayan Powell, gerekmesi halinde federal fon oranı için mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazır olduklarını aktardı.

        Powell, Komite'nin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi uygun görmediğini kaydetti.

        Beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerinin "enflasyonun engebeli yolda" yüzde 2'ye ineceğine dair genel "hikayeyi" değiştirmediğini anlatan Powell, ancak "daha iyi veriler" aradıklarını ifade etti.

        Analistler, toplantı öncesinde bazı yatırımcıların, son enflasyon verilerinin ardından Fed'in piyasaların beklediğinden daha az faiz indirmesinden endişe duyduğunu, ancak Bankanın tahminlerinin bu yıl 3 faiz indirimi yapılma ihtimalinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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