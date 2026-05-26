Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 'süpürdü', 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi!

        New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 'süpürdü', 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi!

        NBA'de New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 130-93 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve Doğu Konferansı şampiyonu olarak adını 27 yıl sonra NBA finaline yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Knicks, 27 yıl sonra NBA finalinde!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.

        Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Cavaliers'a konuk olan Knicks, 37 sayı farkla kazanarak üst üste 11. play-off galibiyetini aldı.

        1999'DAN SONRA İLK KEZ FİNALDE

        Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

        Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.

        Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Mayıs 2026 (CHP'de Yeni Dönem: Yetki Kimde, Kurultay Ne Zaman?)

        CHP Kurultayı'na müdahale iddiası. ''Oy iradesine müdahale'' iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı. CHP'de ikili yönetim dönemi mi? CHP'de kurultay ne zaman? Kurultayı toplama yetkisi kimde? CHP'de yönetim nasıl şekillenecek? CHP'de bundan sonra neler olabilir? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti