Twitter'da 'Mavi tik' bilmecesi

Elon Musk'ın satın almasının ardından değer kaybetmeyi sürdüren Twitter'da ücretli uygulamalarla hayatta kalma çabası sürüyor. Twitter Blue ile birlikte birçok farklı özelliği ücretli hale getiren uygulama, 1 Nisan tarihinden itibaren eski 'Mavi tik' sahiplerinin de ödeme yapmadıkları taktirde bu ayrıcalığı kaybedeceklerini duyurmuştı.

Geçmiş dönemde doğrulama rozeti sahibi olan hesapların belli dönem içerisinde bu rozetleri kaybedeceklerinin açıklanmasının ardından ABD merkezli gazete The New York Times, bu rozet için ödeme yapmayacağı yönünde bir açıklamada bulundu.

MUSK'TAN HAKARET DOLU İFADELER

Twitter CEO'sunun Elon Musk bu açıklama üzerine hakaret içeren bir tweet ile gündeme geldi. Kendi hesabında yazdığı tweette,"New York Times'ın asıl trajedisi, propagandalarının ilginç olmamasıdır. Ayrıca yayınları ishalin Twitter eşdeğeridir, okunamıyor bile..." şeklinde ifadelere yer verdi.

Musk'ın bu yazdıklarına karşın Twitter'dan resmi açıklama yapılmazken New York Times da Elon Musk'ın bu yorumlarına sessiz kalmayı tercih etti.

MAVİ TİKLER KALDIRILMAYA DEVAM EDECEK

Doğrulama rozeti arayan organizasyonlar, altın doğrulama onay işareti almak için aylık bin dolar ücret ödemek zorundayken, bireysel hesapların mavi onay işareti için ayda 8 dolar ödemesi gerekiyor. Twitter'ın yeni kurallarına göre doğrulanmış hesapları gösteren mavi tikler, bir süre içerisinde ödeme yapmazlarsa hesaplardan kaldırılmaya devam edecek.

YAN HESAPLARDA ROZETLER DURUYOR

Aralık ayından bu yana Twitter üç farklı renkli doğrulama rozeti tanıttı: altın tikler ticari kuruluşlar için, devlete bağlı hesaplar veya çok taraflı kuruluşlar için gri tikler ve bireysel hesaplar için mavi tikler kullanılıyor.

CNN, The Los Angeles Times, The Washington Post ve bir çok haber şirketleri Twitter doğrulaması için ödeme yapmayacaklarını açıklamalarına rağmen altın tikleri duruyor. Aynı şekilde New York Times art ve New York times travel hesapları da altın tike sahip.